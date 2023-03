Stuckateur-Get-together

Beim Stuckateur-Get-Together können auch die Meisterprüfungsprojekte begutachtet werden. Foto: HwK Südwestfalen/bbz Arnsberg

Im bbz Arnsberg lernen Stuckateurinnen und Stuckateure „Nachhaltiges und ökologisches Bauen mit Lehm“. Der Kurs geht vom 13. bis 14. April 2023.

Das zweitätige Event lädt alle Stuckateur-Gesellinnen und -Gesellen, -Meister und -Betriebe zum Netzwerken, Know-how teilen, Kontakte knüpfen und weiterbilden ein.

Die Dozenten sind:

Karl Preiser, Zimmerer und Fachkraft für Lehmbau DVL, „LEHMfluencer“

Dipl.-Ing. Ulrich Röhlen, Technik- und Vertriebsleiter bei CLAYTEC

Stefan Funkenberg, Anwendungstechniker CLAYTEC Service-Team West

Lehmbau erfüllt alle Anforderungen an das moderne, umweltbewusste und nachhaltige Bauen! Als Baustoff verbessert Lehm entscheidend das Raumklima. Die Hauptanwendung im Lehmbau findet im Bereich Putz und hochwertige Oberflächenbeschichtung statt.

Gerade hier können Stuckateurinnen und Stuckateure als professioneller Verarbeitende von interessanten, lukrativen Aufträgen profitieren und den Baufamilien einen echten Mehrwert bieten.

On top gibt es beim gemeinsamen Grillen am Abend in der Stuckateur-Werkstatt einen exklusiven Einblick in die fertigen Meisterprüfungsprojekte der derzeitigen Meisterschüler*innen.

Allround-Talent „Stuckateur*in“

Gleich eines Kundenauftrags erhielten die Meisterschülerinnen und -schüler im bbz Arnsberg der Handwerkskammer Südwestfalen die Vorgabe für ihr Meisterprüfungsprojekt. Im Rahmen einer Sanierung sollte der Eingangsbereich eines Juweliergeschäfts erneuert werden. Ein modernes Deckengesims, eine horizontale Friesleiste sowie ein widerstandsfähiger mineralischer Kratzputz sollten es werden. Und auch eine mit Stuck verzierte und farblich abgestimmte Wandgestaltung waren wesentlicher Bestandteil der praktischen Prüfung.

„Das Stuckateur-Handwerk ist ein Handwerk mit viel Gespür und Kreativität. Das wollte ich mit dieser Meisterprüfung zum Ausdruck bringen“, verrät Marcus Kuschmann, Ausbilder im bbz Arnsberg und Ideengeber. „Der Stuckateur hat seine Finger überall im Spiel. Was viele nicht wissen ist, dass neben kunstvollen Stuck-Verzierungen auch das Verputzen von Decken, Wänden und Fassaden zu seinen Aufgaben gehören. Aber auch beim Anbringen von Wärmedämmverbundsystemen, der Herstellung von Fließestrichen oder der Restaurierung historischer Bausubstanzen mischt der Stuckateur mit. Ein echtes Allround-Talent eben!“