Der erste Schritt nach Danzig

Konzentriert und mit Spaß bei der Sache: Annika Fuchs und Nils Kugler. Foto: Knauf/Stefan Ernst

Topoberflächen aus der Hand von Toptalenten: Ein exklusives Spachteltraining in der Knauf Akademie bildete für das Nationalteam der Stuckateure den Start auf dem Weg zu den EuroSkills im September in Danzig.

Der Countdown für die EuroSkills 2023 läuft: Mit einem exklusiven Spachteltraining startete das Nationalteam der Stuckateure in die Vorbereitung auf die Europameisterschaften. Am 28. Februar und 1. März trafen sich die neun Teammitglieder*innen und ihr Trainer Josef Gruber deshalb in der Knauf Akademie in Kitzingen. Exklusivsponsor Knauf hatte ein anspruchsvolles Trainingsprogramm zusammengestellt, bei dem sich alles um die Herstellung hochwertiger Oberflächen in Putz und Trockenbau drehte.

Praktische Tipps beim Spezial-Spachteltraining

In Theorie und Praxis vermittelten die Trainer Bernd Liczewski, Peter Müller und Uwe Müller an zwei kompakt gefüllten Tagen das nötige Rüstzeug. Die Basis bildete die Darstellung der Oberflächenqualitäten und der für ihre Herstellung erforderlichen Werkzeuge und Maschinen. Der größte Teil war jedoch der Praxis gewidmet. Im Bereich Putz lernten die jungen Stuckateurinnen und Stuckateure, wie sich mit MultiFinish, Rotkalk Glätte und Rotband Reno feinste Oberflächen erzeugen lassen. Bei der Sgraffitotechnik mit dem Kratzputz PrestoOne war Fingerspitzengefühl und die Auswahl des richtigen Kratzwerkzeugs gefordert.

Die Trockenbau-Schulung stellte die Kombination aus Oberflächenqualität und Effizienz in den Mittelpunkt. Mit dem Airlessgerät in Kombination mit der pastösen Spachtelmasse Spritzspachtel Plus erzielten die Teammitglieder bereits mit wenig Übung hochwertige Oberflächen. Ergänzt wurde dies mit Know-how zur Auswahl der richtigen Fugendeckstreifen oder dem rationellen Anbringen von Eckschutzprofilen

„Die Anleitung durch die Trainer der Knauf Akademie war große Klasse. Das Team hat in den zwei Tagen Techniken, Werkzeuge und Maschinen kennen gelernt, die in der Praxis längst noch nicht Standard sind. Von diesem Know-how können sie in der Praxis in ihren Betrieben profitieren und es hat sie für die Vorbereitung auf die EuroSkills einen Riesenschritt weitergebracht“, erklärt Nationaltrainer Josef Gruber.

Auch der Teamgeist wurde geschult

Hinzu kam: Zum Jahreswechsel hatte sich das Team neu formiert. Turnusgemäß waren Mitglieder*innen ausgeschieden und neue dazu gekommen. Das Spezialtraining stellte für das Team also das erste Zusammentreffen in der neuen Konstellation dar. „Nur wenn wir miteinander und voneinander lernen, können wir erfolgreich sein. Deshalb legen wir so viel Wert auf den Teamgeist“, ergänzt Stuckateurmeister Gruber.

Bei den EuroSkills kann allerdings nur einer oder eine aus dem Team für Deutschland ins Rennen gehen. Den Starter aus ihren Reihen ermittelt das Nationalteam der Stuckateure in einem Ausscheidungswettkampf auf den Knauf Werktagen Ende Mai in Stuttgart.