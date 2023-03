Anzeige

Verleihung der 13. Rigips Trophy 2021/2023

Aus mehr als 60 eingereichten Objekten hatte die Fachjury der Rigips Trophy im Vorfeld acht Gewinner*innen und 12 Nominees ermittelt. Foto: Saint-Gobain Rigips GmbH

Am 11. März 2023 wurde die 13. Rigips Trophy im historischen Palmengarten in Frankfurt am Main vergeben. Die rund 300 Teilnehmer*innen nutzten das Branchentreffen, um mit Kolleginnen und Kollegen zu Netzwerken.

Aus mehr als 60 eingereichten Objekten hatte die Fachjury der Rigips Trophy im Vorfeld acht Gewinner*innen und 12 Nominees ermittelt. Diese blieben bis zum Abend der Prämierungsgala streng geheim, sodass die freudige Spannung der Gäste bis zum Schluss garantiert war. Flankiert wurde der Abend von einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und kulinarischen Highlights. Begrüßt wurden geladenen Trockenbauunternehmer*innen von Danijel Lučić, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Saint-Gobain Rigips, und dem kompletten Rigips Vertriebsteam.

In seiner Begrüßungsrede ging Danijel Lučić unmittelbar auf die großen Herausforderungen der zurückliegenden Jahre ein: „Wenn es in Deutschland während der knapp dreijährigen Corona-Phase eine Größe gab, auf die man vertrauen konnte, dann war es die deutsche Baubranche. Sie alle haben mit viel Engagement und Leidenschaft dazu beigetragen, dass auch in dieser schwierigen Zeit anspruchsvolle, nachhaltige und zukunftsweisende Bauprojekte umgesetzt werden konnten. Dafür danken wir alle Ihnen in besonderem Maße. Dass gerade der Trockenbau wie keine andere Bauweise einen entscheidenden Beitrag für das ökologische und wirtschaftliche Bauen von Morgen leisten wird, haben Sie schon jetzt mit den heute Abend gezeigten Ausbauobjekten bewiesen. Und Rigips wird in den kommenden Monaten – so viel sei bereits hier angekündigt – mit zahlreichen Initiativen dazu beitragen, dass diese Vorreiterrolle in der Baubranche weiter gestärkt wird. Wir versprechen Ihnen, mit Rigips werden Sie auch zukünftig einen Partner an Ihrer Seite haben, für den das Thema Nachhaltigkeit keine leere Worthülse ist. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen und Ihren Teams den modernen Trockenbau auf ein neues Niveau zu heben und die komplexen Anforderungen der kommenden Jahre mit Erfolg und Freude anzugehen.“

Die Weltmeisterschaft des Trockenbaus wartet bereits

Die drei Sieger*innen der Kategorien Trockenbau, Wohnbau und Nicht-Wohnbau erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, sich und ihr Projekt im Rahmen der Saint-Gobain Gypsum International Trophy vorzustellen. Diese „Weltmeisterschaft“ des Trockenbaus wird im Ende April 2023 in Athen ausgetragen.