Stark Gruppe gibt Übernahme des Baustoffhändlers Schilowsky bekannt

Die Übernahme des operativen Geschäfts der Schilowsky, Baumarkt und Baustoffhandel KG stellt eine bedeutende Akquisition der STARK Gruppe in Österreich dar. Foto: Stark

Die Schilowsky, Baumarkt und Baustoffhandel KG wird Teil der österreichischen Aktivitäten der Stark Gruppe. Durch die Übernahme des operativen Geschäfts von Schilowsky, baut der Baustoffhändler seine Marktposition in Österreich weiter aus und setzt damit den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags erfolgte am 30. März 2023.

Die Übernahme des operativen Geschäfts der Schilowsky, Baumarkt und Baustoffhandel KG stellt bereits die zweite bedeutende Akquisition der STARK Gruppe in Österreich dar. Nachdem seit April 2022 bereits die Dach und Wand im Bereich des spezialisierten Dach- und Fassadenhandels das Markennetzwerk der Stark Deutschland ergänzt, wird Schilowsky zukünftig den Kern der generalistischen Aktivitäten mit einem hohen Spezialisierungsgrad im Bereich Trockenbau im österreichischen Baustoffmarkt darstellen.

„Wir freuen uns sehr, mit der heutigen Vertragsunterzeichnung mehr als 170 neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen“, so Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung bei STARK Deutschland, „Der Name Schilowsky steht in Österreich seit fast 100 Jahren für Kompetenz und Verlässlichkeit. Wir teilen viele gemeinsame Werte und auf diesem Fundament wollen wir aufbauen, um die Erfolgsgeschichte von Schilowsky auch in Zukunft weiterzuschreiben.“

Mit rund 170 Mitarbeitenden zählt die Schilowsky, Baumarkt und Baustoffhandel KG zu einem der führenden Baustoffhändler in Österreich. In der erst kürzlich neueröffneten Zentrale in Neunkirchen (Niederösterreich) sowie den drei weiteren Standorten, darunter zwei in Wien und eine Niederlassung in Graz, erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von mehr als 125 Mio. Euro.

„Bei allen Entscheidungen, die wir als Unternehmen treffen, stehen für uns unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Kunden im Mittelpunkt. Die klare Lösungsorientierung hat es uns ermöglicht, uns zu einem der führenden Baustoffhändler in Österreich zu entwickeln“, so Christian Schilowsky, Mitglied der Geschäftsführung bei Schilowsky, „Für uns war es deshalb wichtig, einen Partner zu finden, der diesen Ansatz nicht nur teilt, sondern gemeinsam mit uns vorantreiben möchte. Mit der STARK Gruppe haben wir diesen Partner gefunden.“

Starke Spezialisierung im Trockenbau

Die klare Lösungsorientierung der Schilowsky, Baumarkt und Baustoffhandel KG spiegelt sich insbesondere im Bereich des Trockenbaus wider. Neben einem umfangreichen, bestehenden Produktportfolio arbeitet der Neunkirchner Baustoffhändler aktiv an der Entwicklung neuer Produktlösungen, die unter der Eigenmarke SKY System vertrieben werden. Den Schwerpunkt stellen dabei geprüfte Trockenbau-Systeme für Brandschutz, Schallschutz und Statik dar.

„Wir sind Händler von Lösungen. Das ist die Vision, die wir als Unternehmen verfolgen, um unseren Kunden in Zukunft ein noch stärkerer Partner sein zu können“, so Lisa und Christoph Schilowsky-Käfer, seit 2021 Teil der Geschäftsführung bei Schilowsky, „Unser Ziel ist es, den Baustoffhandel durch intelligente Lösungen weiterzuentwickeln, ihn nachhaltiger zu gestalten und dazu beizutragen, das Leben von Handwerkern zu erleichtern.“

Lisa und Christoph Schilowsky-Käfer werden die Geschicke von Schilowsky in Ihrer Funktion als Geschäftsführende auch zukünftig in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der STARK Deutschland sowie Dr. Dagmar Stöllnberger-Geyer, Geschäftsführerin der Dach und Wand in Österreich, verantworten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen und wird vorbehaltlich der Prüfung und Freigabe durch die in Österreich zuständige Bundeswettbewerbsbehörde vollzogen. Über den Kaufpreis und weitere Transaktionsparameter wurde Stillschweigen vereinbart.

Vorbehaltich der Freigabe der Bundeswettbewerbsbehörde wäre die STARK Gruppe mit dem Dach- und Fassadenspezialisten Dach und Wand sowie Schilowsky im Bereich des generalistischen Baustoffhandels einer der führenden Baustoffhändler in Österreich. Mit mehr als 300 Mitarbeitenden erwirtschaftet die STARK Gruppe in Österreich einen Jahresumsatz von rund 250 Mio. Euro an insgesamt elf Standorten in allen größeren Städten Österreichs. In der DACH-Region ist Schilowsky die siebte Akquisition der STARK Gruppe in den vergangenen zwei Jahren.