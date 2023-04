Anzeige

Novus Dahle schließt sich CAS an

Novus Dahle ist Teil der emco Group. Jetzt ist das Unternehmen Teil der Akku-Allianz CAS. Foto: Novus Dahle/emco Group

Das Unternehmen wird der 36. Partner der Akku-Allianz und bietet auf Grundlage des Cordless Alliance Systems (CAS) künftig akkubetriebene Profi-Tacker zur Befestigung verschiedener Materialien an.

Wenn es um Befestigungs- und Bürotechnik geht, kommt Novus Dahle ins Spiel, seit 1950 hat das deutsche Unternehmen mit Sitz in Lingen an der Ems unter der Marke Novus Tacker für professionelle Anwender im Programm. Jetzt hat sich das international ausgerichtete Unternehmen als 36. Partner der von Metabo initiierten, markenübergreifenden Akku-Allianz CAS angeschlossen und stattet seine Akkutacker-Range mit dem CAS-Akkusystem aus. „Das Konzept und die Technologie von CAS und Metabo haben uns auf Anhieb überzeugt. Als Partner der Allianz verschaffen wir unseren Kunden Zugang zu einer ganzen Welt von mehr als 300 Elektrowerkzeugen inklusive vieler Spezialmaschinen, die sich alle mit einem Akku betreiben lassen. Für jede Anwendung gibt es die passende akkubetriebene Maschine, davon profitieren unsere Kunden enorm“, sagt Frank Indenkämpen, Geschäftsführer der Novus Dahle GmbH. Auch Henning Jansen, CEO von Metabo und COO von Koki Holdings Europe, freut sich über die neue Partnerschaft: „Mit den neuen Profi-Tackern passt Novus Dahle hervorragend zu CAS und unserer Philosophie. Wir sind die größte Allianz der Branche und vereinen die besten Spezialisten in unserem Markenverbund. Mit Novus Dahle haben wir einen weiteren starken Partner gewonnen.“

Handliche Helfer

Novus Dahle bringt auf Basis der CAS-Akkutechnik zwei akkubetriebene Novus-Tacker auf den Markt: den J-550 speziell für Stoffarbeiten wie Polstern, Bühnenbau oder Möbelbau und den J-551 zur Befestigung von Folie bei Isolationsarbeiten, beim Dachbodenausbau oder beim Messebau. Die neue Akkutacker-Range vereint Geschwindigkeit, Präzision, Ergonomie und Langlebigkeit. Mit der Serienschussfunktion können drei Schuss pro Sekunde abgegeben werden. „Unsere neuen Werkzeuge schaffen mit einem 18-Volt-Akkupack mit 2.0 Amperestunden über 3000 Schuss. Damit sind diese Akkutacker fast allen kabelgebundenen Tackern in der Leistung überlegen und zugleich flexibler und komfortabler,“ erklärt Indenkämpen. Die lange Tacker-Nase und ein Distanzanschlag sorgen für präzises Arbeiten, und durch den Tiefenanschlag können die Klammern unabhängig von der Härte des Untergrunds optimal versenkt werden. Beim J-550 können Feindrahtklammern A und H und beim J-551 Flachdrahtklammern D und G verwendet werden. Die Klammern können 6 bis 14 Millimeter lang sein. Beide Geräte verarbeiten zudem Nägel E mit 16 Millimetern Länge. Durch die ergonomische Griff-Form und den optimalen Schwerpunkt liegen die Akku-Tacker sicher und bequem in der Hand. Die beiden Modelle werden auf der BAU-Messe in München am 17. April 2023 vorgestellt. „Wir wünschen Novus Dahle eine gute Messe und Auftakt der Produkte,“ sagt Jansen. Und die beiden aktuellen Modelle sind erst der Anfang, die Akkutacker-Range soll weiter ausgebaut werden.

Von Profis für Profis

Seit 1949 gibt es das inhabergeführte niedersächsische Unternehmen, und seit 1990 hat es Akku-Produkte im Programm. „Wir nehmen einen kompletten Relaunch unserer Marke Novus und unseres Tacker-Sortiments vor – mit dem klaren Fokus auf professionelle Anwender. Vor diesem Hintergrund ist die CAS-Allianz für uns ein idealer Partner, da wir uns hier als Spezialist in einer Gemeinschaft mit anderen Spezialisten wiederfinden,“ sagt Indenkämpen. Die 36 Mitglieder der Allianz haben aktuell mehr als 300 Maschinen in der 18-Volt-Klasse auf dem Markt, wobei alle Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte einfach miteinander kombiniert werden können.