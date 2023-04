Anzeige

Zweiter FSK-Workshop Polyurethane für Einsteiger*innen

Am 13. September 2023 findet der zweite FSK-Workshop Polyurethane für Einsteiger*innen statt. Foto: FSK

Am 13. September 2023 veranstaltet der Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane (FSK) zusammen mit seinem Mitgliedsunternehmen, der Hennecke GmbH in St. Augustin, den zweiten FSK-Workshop der Reihe „Polyurethane für Einsteiger*innen“.

In diesem Jahr bietet der FSK zusammen mit seinen Mitgliedsunternehmen gleich zwei seiner beliebten Einsteiger-Workshops an. Der erste findet am 04. Mai 2023 bei der Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH in Ahlen statt und ist bereits komplett ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage eröffnet der Verband bereits jetzt die Anmeldephase für den nächsten FSK-Workshop „Polyurethane für Einsteiger*innen“ bei der Hennecke GmbH in St. Augustin, der am 13. September 2023 stattfindet.

„Es freut uns außerordentlich, dass das Interesse an unseren Einsteiger-Workshops auch nach der Corona-Pause ungebrochen hoch ist. Der erste Workshop in diesem Jahr bei der Dow Deutschland war binnen weniger Tage ausgebucht. Wir freuen uns, dass wir einen zweiten Workshop bei der Hennecke GmbH durchführen dürfen. Die Workshops finden so großen Anklang, da sie wirklich einen einmaligen Einblick in die Theorie des Werkstoffs geben. Dank der tollen Vorführungen im Technikum der Hennecke GmbH lässt sich Polyurethan an diesem Tag aber auch hautnah erleben. Die TeilnehmerInnen erwarten eindrucksvolle und lehrreiche Stunden. Es ist wirklich toll, dass unsere Mitglieder immer wieder bereitwillig die Workshops durchführen und diesen Aufwand auf sich nehmen. Wir als Verband und alle Teilnehmer sind dafür sehr dankbar!“, sagt FSK-Geschäftsführer Klaus Junginger.

Frühe Anmeldung ist ratsam

Anmeldungen sind ab sofort ausschließlich über das Anmeldetool möglich. Es ist sehr zu empfehlen, sich schnell zu registrieren, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Werkstoff-Workshops des FSK richten sich an ein breites Publikum. Teilnehmen können alle, die mehr über Polyurethane erfahren und live Einblicke in die Chemie gewinnen möchten. Zu den Teilnehmer*innen gehören daher Studierende, Designer*innen, Nachwuchskräfte, Verarbeiter*innen und Brancheninteressierte, die neben der Einführung in die Anwendungsgebiete und chemischen Grundlagen der Polyurethan-Chemie im Labor und Technikum die Herstellung von Polyurethan-Teilen hautnah miterleben möchten. Der Workshop ist für Studierende und Hochschulangehörige kostenlos.