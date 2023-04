Knauf Werktage starten erfolgreich

An den Ständen können Besucher*innen viele Arbeitsmaterialien selbst ausprobieren. Foto: Knauf

Endlich starteten nach vierjähriger Pause wieder die Knauf Werktage in Düsseldorf. Nun geht es weiter. Die nächsten Stationen sind Stuttgart und Mainz.

Der Auftakt am 19. und 20. April in Düsseldorf bot den über 3.000 Fachbesuchern ein umfangreiches Programm aus Praxis, Vorträgen und Dialogangeboten. In 17 Themenwelten stellten bei den Werktagen 10 Partnerunternehmen der Knauf Gruppe ihre Neuheiten vor. Hier konnten die Besucher die Knauf Lösungen in Aktion sehen und an den an praktischen Vorführungen selbst teilnehmen. Die nächsten Werktage finden vom 10. – 12. Mai in Stuttgart und am 24. und 25. Mai in Mainz statt. Informationen und Anmeldung unter www.knauf-werktage.de. Warum sich ein Besuch bei den Knauf Werktagen lohnt, erklärt der Hersteller.

Mittendrin statt nur dabei

An den Ständen der Knauf Gips KG sowie den Partnerunternehmen erleben Besucher*innen spannende Vorführungen und können vieles selbst ausprobieren. In einem Wettbewerb kann der Unterschied zwischen gegurteten und losen Schrauben getesten werden oder im Barfußpfad-Testparcours verschiedene Aufbauten mit Knauf Brio und Schüttung getestet werden.

Nationalteam der Stuckateure in Aktion

In Stuttgart gibt es ein weiteres Highlight, Knauf ist Exklusivsponsor des Nationalteams der Stuckateure, das besonders begabte und engagierte junge Stuckateurinnen und Stuckateure mit bestandener Gesellenprüfung fördert. Besucher*innen sind live dabei, wenn sich in einem öffentlichen Ausscheidungswettkampf im Rahmen der Knauf Werktage in Stuttgart entscheidet, wer bei den Europameisterschaften der Berufe 2023 in Danzig für Deutschland an den Start gehen wird.

Fachwissen aus erster Hand

Die Knauf Akademie präsentiert auf den Werktagen ein umfassendes Programm zu den wichtigsten Themen der Ausbaubranche. Besucher*innen können sich unter anderem auf den Vortrag „Sound of Silence“, in dem sich alles um Schallschutz dreht freuen, und erweitern ihr Wissen über Wärmeschutz im Programmpunkt „Gedämmt für alle Ewigkeit“.

Networking und Expertenaustausch

Natürlich kommt auch das Networking nicht zu kurz. Vor Ort besteht die Möglichkeit persönliche Gespräche zu führen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen. Ein Austausch mit Knauf Ansprechpartnern und anderen Messebesuchernist möglich.

Digitale Messebegleitung

Das Messe-Portal bietet zahlreiche Inhalte, welche den Werktage-Besuch bequemer machen. Mit dem interaktiven Hallenplan, den Standbeschreibungen und weiteren Informationen finden Besucher*innen so schnell zu ihren persönlichen Highlights.

Weitere Termine im Angebot

Wer in Stuttgart keine Zeit hat, kann die Werktage auch in Mainz besuchen. Sie finden am Besuchen am 24. und 25. Mai 2023 in Mainz (HALLE 45) , die Highlights der Werktage können auch rund um die Uhr als digitales Event von zuhause, vom Büro oder von unterwegs erlebt werden.