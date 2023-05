Biologisch abbaubarer Entschichter

Nach ausreichender Einwirkzeit des Entschichters können auch mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang entfernt werden. Foto: MC-Bauchemie, Bottrop

Der Konudur Remover 2.1 wurde speziell zum Entfernen von Oberflächenbeschichtungen entwickelt und bietet eine einfache Verarbeitung sowie umweltschonende Eigenschaften.

Müssen Beschichtungen wie Lack oder Farbe von Oberflächen entfernt werden, kommen sogenannte Entschichter zum Einsatz. Ihre spezielle Zusammensetzung sorgt dafür, dass Beschichtungen soweit aufgeweicht oder zerstört werden, dass sie sich mühelos mechanisch ablösen lassen. Der Konudur Remover 2.1 der MC-Bauchemie eignet sich beispielsweise zum Entfernen von Oberflächenbeschichtungen im Kraftwerksbau, Korrosionsschutzfarben an Brücken, Farben und Lacken aller Art sowie Teppichbodenkleberesten.

Einfache Verarbeitung und schonende Wirkungsweise

Der Konudur Remover 2.1 ist besonders einfach in der Handhabung. Sofort gebrauchsfertig, kann er mit Werkzeugen wie Spachtel und Pinsel auf-getragen werden. So können auch kleine Flächen ohne großen Aufwand, Lärm und Dreck entschichtet werden. Bei größeren Flächen ist ein maschineller Auftrag mittels Sprühtechnik möglich. Das Entfernen der Oberflächenbeschichtung erfolgt nach einem einfachen Prinzip: Zuerst wird der Konudur Remover 2.1 auf die zu entfernende Beschichtung aufgetragen. Nach dem Auftrag müssen die bearbeiteten Flächen mit Folie abgedeckt werden, um das Austrocknen des Entschichters zu verhindern und das Anlösen der alten Beschichtung zu intensivieren. Nach der Einwirkzeit, die von der Beschichtungsart und Umgebungstemperatur abhängt, kann die abgelöste Altbeschichtung mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste entfernt werden. Rückstände des Entschichters auf verwendeten Werkzeugen werden einfach mit Wasser entfernt. Im Gegensatz zu anderen Entschichtungsmethoden, wie zum Beispiel dem Sandstrahlen, wirkt der Konudur Remover 2.1 nicht abrasiv, was die zu entschichtende Oberfläche schont. Auch aufwändiges Einhausen gegen Lärm und Schmutz ist nicht notwendig.

Die umweltfreundliche Alternative

Herkömmliche, lösemittelhaltige Entschichter enthalten Stoffe, die Mensch und Umwelt schaden. So können die Dämpfe, die beim Auftrag eines lösemittelhaltigen Entschichters entstehen, gesundheitsgefährdend sein, weshalb bei der Verarbeitung umfassende Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Der Konudur Remover 2.1 stellt dazu eine umweltfreundliche Alternative dar. Er ist CKW-frei und pH-neutral. Das Material ist biologisch abbaubar und kann in Innenräumen eingesetzt werden, da eine Geruchsbelästigung, wie sie bei lösemittelhaltigen Entschichtern auftritt, nicht gegeben ist.