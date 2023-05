VDPM: Lars Jope ist neuer Hauptgeschäftsführer

(v.l.) Dr. Hans-Joachim Riechers, Christoph Dorn und Lars Jope. Foto: Simone M. Neumann

Seit dem 1. Mai 2023 ist Lars Jope neuer Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM). Zusammen mit Antje Hannig, Geschäftsführerin Marketing & Technik, bildet er das neue Führungsteam.

Lars Jope folgt auf Dr. Hans-Joachim Riechers, der sich Ende August 2023 nach 35 Jahren in den Ruhestand verabschieden wird. Dr. Riechers hat den Verband 2018 nach Berlin geführt und dort in kürzester Zeit fest etabliert. „Heute ist der VDPM im politischen Berlin eine anerkannte Institution. Trotzdem müssen wir uns jeden Tag neuen Herausforderungen stellen, neue Partner finden, unser Netzwerk ausbauen und dürfen nie nachlassen, unsere Interessen einzubringen – mit Gesprächen, Studien, Veranstaltungen, Fachdialogen und in den Medien“, fasst Dr. Riechers seine Tätigkeit zusammen. „Wir sind als VDPM ein hochmotiviertes, kompetentes Team, das die Arbeit in der Hauptstadt liebt. Und wir haben einen starken Rückhalt durch unsere Mitgliedsunternehmen“, beschreibt Dr. Riechers das Erfolgsrezept. „Wir wissen“, so VDPM-Vorsitzender Christoph Dorn, „dass wir Dr. Riechers viel zu verdanken haben. Sein hohes persönliches Engagement war alles andere als selbstverständlich und auch das Team der Geschäftsstelle hat Herausragendes für unseren Verband geleistet.“

Lars Jope übernimmt Hauptgeschäftsführung

Zum Nachfolger von Dr. Riechers wurde Rechtsanwalt Lars Jope, MBA, berufen. Er war zuvor in diversen Leitungsfunktionen beim Verband der Messdienstunternehmen ARGE HeiWaKo, beim internationalen Großhandelskonzern METRO AG und bei den Industrieverbänden der Energiewirtschaft VIK in Berlin und IFIEC Europe auf EU-Ebene in Brüssel tätig.

Christoph Dorn: „Wir freuen uns, mit Lars Jope einen exzellent vernetzten Interessenvertreter im politischen Berlin als neuen Hauptgeschäftsführer gewonnen zu haben. Mit seinem branchenübergreifenden Wissen und interdisziplinären Hintergrund aus Recht, Wirtschaft und politischer Kommunikation wird er die professionelle Vertretung der Interessen unserer Mitglieder weiterhin proaktiv ausbauen.“

„Die Bauwirtschaft steht vor einer großen ökologischen Transformation: Themen wie Klimaschutz und Energieeffizienz stehen ebenso im Fokus wie Nachhaltigkeit. Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Themen braucht es einen engen Austausch innerhalb der Mitgliedschaft und mit den Partnern sowie den intensiven Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Diesen will ich gerne vorantreiben“, erklärt Lars Jope.