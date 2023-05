Fassadenbeschichtung als effektive Energiesparhilfe

Die Funktionsbeschichtung wirkt als Barriere und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Außerdem ist ThermoProtect sehr witterungsbeständig und Algenbewuchs wird vorgebeugt. Foto: SICC Coatings GmbH/Claudius Pflug

Die länger werdenden Hitzeperioden im Sommer führen zu einem deutlichen Anstieg der Innenraumtemperatur von Gebäuden. In der kalten Jahreszeit soll Wärme aus dem Gebäudeinneren nicht zu schnell nach außen abgegeben werden, um hohe Heizkosten zu vermeiden. Das Berliner Unternehmen SICC Coatings bietet mit seiner anwendungsfertigen Fassadenbeschichtung ThermoProtect eine Lösung an, um in allen Jahreszeiten die Energiekosten niedrig zu halten und die generelle Energiebilanz eines Gebäudes zu verbessern.

Zu jeder Jahreszeit wirksam

Das Produkt von SICC Coatings basiert auf der reflektiven Membrantechnologie und wirkt rein physikalisch. Die Dispersion ist angereichert mit mikroskopisch kleinen Glaskeramikkügelchen und Aktivatoren, die in Verbindung mit monolithischem Mauerwerk ihre Wirkung entfalten. Die Membran verhindert, dass Niederschlags- oder Kondenswasser eindringen und durch die Kapillarwirkung wird das Mauerwerk zudem entfeuchtet. Eine trockene Fassade dämmt deutlich besser, was zur Folge hat, dass weniger Transmissionswärme verloren geht und im Winter die solaren Einträge der tiefstehenden Sonne effektiver aufgenommen werden.

Im Sommer bewirkt ThermoProtect durch kurzwellige Sonnenlichtreflexion und gerichtete Verdunstungsvorgänge, dass die Außenwände nicht zu stark erhitzen. Bei Tests in Abu Dhabi, die in Kooperation mit dem Logistikkonzern AD Ports Group durchgeführt wurden, konnte die Fassadenbeschichtung auch in einer extrem heißen Klimazone überzeugen.

Effektiver Schutz vor Algen und Moos

Reduzierter Wärmeverlust im Winter und passive Kühlleistung im Sommer verbessern nachweislich die Energiebilanz des beschichteten Gebäudes und senken somit die Kosten. Die Wirkung beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine optimierte Energiebilanz. Die trockenen Außenwände beugen Algen- sowie Moosbefall vor und verhindern damit häufigen Sanierungsbedarf.

Die anwendungsfertige Fassadenbeschichtung eignet sich für fast alle Untergründe und widersteht auch aggressiven Umwelteinflüssen, ist witterungsbeständig, emissionsarm und lösemittelfrei.