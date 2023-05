Sto bleibt WDVS-Weltmarktführer

Sto ist Weltmarktführer im Segment Wärmedämm-Verbundsysteme. Foto: Martin Baitinger/Sto

Seit mehreren Jahren zeichnet die „WirtschaftsWoche“ mittelständische Weltmarktführer aus, die „Hidden Champions“. Diese Unternehmen vereinen viele positive Eigenschaften: Sie besetzen wachstumsstarke Marktfelder, agieren innovativ und international, achten auf eine solide Finanzstruktur und entwickeln ihre Marke mit Strahlkraft.

Kürzlich zeichnete die WirtschaftsWoche die Weltmarktführer 2023 aus. Dafür müssen sie hohe Standards erfüllen – höchster oder zweithöchster Marktanteil, Jahresumsatz über 50 Millionen Euro und zur Hälfte im Ausland erwirtschaftet auf mindestens drei Kontinenten. Die Multikrisensituation in den vergangenen Monaten, geprägt von der Coronavirus-Pandemie, Gaspreisexplosion, Lieferengpässen und einer sehr hohen Inflation, ging an vielen Unternehmen nicht spurlos vorbei: „Die globalen Krisen führen zu einer Auslese im aktuellen Ranking“, schreibt die WirtschaftsWoche.

Umso erfreulicher ist es, dass Sto wieder zum Weltmarktführer gekürt wurde – erneut im Geschäftsfeld „Wärmedämm-Verbundsysteme“ – wie schon in den Vorjahren. „Für uns ist es ein schönes Zeichen, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind“, sagt Sto-Vorstandssprecher Rainer Hüttenberger. „Neben der weiteren Internationalisierung, der Investition in Forschung und Entwicklung und unserem ertragsorientierten Wachstumskurs zählt zu den Kerninitiativen der Sto-Strategie auch die Nachhaltigkeit.“ Erfolgreich in die Praxis umgesetzt wird die Strategie laut Hüttenberger erst durch die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Sto-Gruppe arbeiten weltweit über 5700 Personen.