Dorn Lift schließt sich internationaler Felbermayr Holding an

Die Übernahme von Dorn Lift durch die Felbermayr-Gruppe eröffnet beiden Unternehmen neue Chancen am Markt. v. l. Horst und Andrea Felbermayr, Alexander, Kilian und Evelyn Dorn. Foto: Dorn Lift / Studio Fasching

Dorn Lift hat sich am 1. Mai 2023 dem international tätigen Transport- und Hebetechnik sowie Bauunternehmen Felbermayr angeschlossen.

Das ursprünglich 1973 gegründete Familienunternehmen Dorn mit Stammsitz in Lauterach wird dadurch Teil des größeren Servicenetzwerks und kann ein erweitertes Sortiment sowie zusätzliches Know-how bieten. Dorn Lift und Felbermayr stehen bereits seit mehreren Jahren in einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung: Sie arbeiten bei der Vermietung von Arbeitsbühnen zusammen, zudem bezieht Felbermayr Maschinen von Dorn Lift – der Lauteracher Familienbetrieb ist nämlich der Generalimporteur von Hinowa Raupen-Arbeitsbühnen für Österreich und Deutschland sowie für Multitel-Arbeitsbühnen für Österreich.

„Dorn Lift hat für Felbermayr einen sehr hohen Stellenwert: Durch die Übernahme können wir unser Auftragsvolumen bei Bühnenvermietungen in Vorarlberg mehr als verdoppeln. Ebenfalls äußerst interessant ist für uns auch das Segment des Arbeitsbühnenhandels. Hier sehen wir sehr viele Synergien und Möglichkeiten, speziell aufgrund des engmaschigen Netzes an Niederlassungen der Felbermayr Gruppe“, umreißt Horst Felbermayr, Geschäftsführer der Felbermayr-Gruppe, die Motive des Firmenkaufs. Die übernahmebedingt engere Zusammenarbeit bringt auch für Dorn Lift weitere Vorteile: „Unsere Kund*innen können durch diesen Schritt ab sofort auf ein noch größeres Sortiment an Bühnen, Staplern, Kranen zugreifen. Wir erweitern unser Servicenetz und bündeln unser Wissen“, erklärt Evelyn Dorn, Geschäftsführerin von Dorn Lift.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen sowohl bei Dorn als auch bei Felbermayr einen hohen Stellenwert. Das belegen ihre kontinuierlichen Investitionen in die Aus- und Weiterbildung: „Die Kompetenz und das Fachwissen unserer Belegschaft sind Trümpfe, auf die wir auch in Zukunft setzen werden. Deshalb werden wir sie auch weiterhin fachlich top ausbilden und zudem voneinander lernen. In Zukunft können wir nämlich auch die Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Felbermayr Gruppe nützen“, erklärt Evelyn Dorn. Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in verschiedenen Bereichen eingestellt und die Teams erweitert.