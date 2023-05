Frischer Wind im aktualisierten Laminatsortiment

Die neue Laminatkollektion genügt ökologischen Standards und ist wohngesund. Foto: Parador

Parador hat sein Laminatsortiment weiterentwickelt und die Basic-Kollektion neu aufgestellt: 13 neue Dekore, beliebte Klassiker und ab sofort auch Böden im großzügigen Schlossdielen-Format umfasst das Update.

„Die ausgefeilte Technik und die große Auswahl an Dekorvarianten sorgen dafür, dass für jeden Einrichtungsgeschmack etwas dabei ist“, betont Frank Petersen, Leiter Produktentwicklung und Konstruktion bei Parador, die Vielseitigkeit des erneuerten Laminat-Sortiments. Attraktive neue Dekore zeigen die ganze Bandbreite zeitloser Gestaltungsideen am Boden: von hellen Eichen-Nuancen über natürliches Hickory-Holz bis hin zu ausdrucksstarken, dunklen Eichentönen ergänzen aufregende Dekorvarianten das bestehende Sortiment beliebter Bestseller in den Produktlinien Basic 400 und 600. Neben dem klassischen Landhausdielen wurde die Basic-Kollektion zudem um Böden im übergroßen Schlossdielen-Format erweitert.

Auch technisch hat das Laminat Basic Sortiment ein Upgrade erfahren: Zukünftig bieten alle Böden eine erhöhte Wasserbeständigkeit und bis zu 24 Stunden Schutz vor stehendem Wasser. „Unser Ziel ist es immer, unsere Produkte zu verbessern, damit die technischen Aspekte der Produkte den Anforderungen des täglichen Lebens standhalten“, sagt Frank Petersen.

Abgerundet wird das Sortiment durch eine Auswahl optisch abgestimmter Sockelleisten.