Farbenfrohe Fassadensanierung

Vorher: Die Fassade war ausgeblichen und verwittert. Nachher: Das Ergebnis der Fassadensanierung kann sich sehen lassen. Fotos: Herbol

In Montabaur steht das Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds – ein großes, auffälliges Gebäude mit vielen Glasflächen und zurückliegendem Staffelgeschoss. Nach vielen Jahren war die Fassade stark verwittert, die roten Akzentflächen verblasst. Somit war es höchste Zeit für eine Fassadensanierung.

„Das Besondere ist die Aufgabenstellung gewesen, das Objekt so interessant zu kolorieren, dass die Leute auf der Straße stehenbleiben“, erinnert sich Herbol Verkaufsberater Hans-Ulrich Lahm. Der Auftrag ging an die Egon Horz GmbH, einen Dreigenerationen-Malerbetrieb mit dazugehörigem Fachhandel. Zuerst hat das Atelier der Farbe von AkzoNobel in enger Abstimmung mit Verkaufsberater*innen und Maler*innen drei mutige Farbentwürfe erstellt. „Das war ein tolles Projekt, bei dem Farbe als starkes Element eingesetzt werden sollte“, so Christine Gottwald, Leiterin Atelier der Farbe. Die Auftraggeber schließlich entschieden sich für den Farbentwurf mit violetten Farbtönen aus dem Sikkens 5051 Color Concept. Dann konnten die Sanierungsarbeiten beginnen.

Die Herangehensweise

Zunächst wurde ein Gerüst aufgebaut und die Fassadenfläche hochdruckgereinigt. Die 980 m2 Strukturputz waren im Bereich des Innenhofes von Rissen durchzogen. Die Maler*innen legten Gewebearmierungen in die Risse ein, wo es nötig war, verputzten sie 3 mm Kratzputz neu und grundierten anschließend zur optimalen Untergrundvorbereitung mit Herbol Tiefgrund Aqua. Dann wurde die Fassadenfläche mit der elastifizierten Siliconharz-Hybrid-Fassadenfarbe Herbol Silatec Extra beschichtet, die Unebenheiten im Untergrund kaschiert und eine mineralisch matte, quartzraue Oberfläche erzielt.

Matte Fassadenfarbe mit hoher Farbtonbeständigkeit

Für die 1.800 m2 Faserzement-Platten haben sich die Malerinnen und Maler für die matte Reinacrylat-Fassadenfarbe Herbol Herbidur entschieden. „Der große Vorteil von Herbol Silatec Extra und Herbidur ist die hohe Farbtonbeständigkeit. Das Ergebnis soll ja viele Jahre lang schön aussehen“, verrät Lucas Horz vom Malerbetrieb Horz. Aufgrund der intensiven Farbigkeit wurden die beiden Fassadenfarben mit dem Herbol Tönsystem MineralColor PLUS für höchste Farbtonbeständigkeit getönt. Besonderes Augenmerk lag auf dem Eingangsbereich mit seinen großen, runden Betonsäulen. Firma Horz hat für die Säulen ebenfalls zu Herbol Herbidur gegriffen: „Wir machen mit Herbidur einfach seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen.“

Rollladenkästen bekamen Auffrischungskur

Auch die verwitterten Dachuntersichten und die verblichenen Rollladenkästen aus Metall bekamen eine Auffrischungskur. Die Holzflächen wurden gereinigt, angeschliffen und anschließend mit der halbtransparenten Lasur Sikkens Cetol HS Color beschichtet, um der Oberfläche ein einheitliches Bild zu geben. Für die Rollladenkästen kam aufgrund der ausgezeichneten Haftung der seidenglänzende Express-Metallschutz Herbol Protector Aqua zum Einsatz. Das wirtschaftliche Ein-Topf-System zeichnet sich durch hohe Wetter- und Farbtonbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz aus.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Als ich mir das Objekt nach der Sanierung angesehen habe, habe ich bemerkt, wie die Leute auf der Straße wirklich stehengeblieben sind, um zu schauen. Das Farbkonzept ist also voll aufgegangen“, freut sich Hans-Ulrich Lahm.