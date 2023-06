Anpassungsfähig in jeder Situation

Die tightlapper Befestiger decken aufgrund der hohen Flexibilität unterschiedliche Klemmbereiche ab. Foto: SFS

Neben der einheitlichen Optik spielen Langlebigkeit, Dichtheit und ein ansprechendes Design eine große Rolle bei der Gebäudehülle. SFS bietet mit den tightlappern vielseitig einsetzbare Befestiger für Gebäudehüllenelemente an.

Unterschiedliche Klemmbereiche und Abweichungen der Bauteile von den Nennmaßen sind zwei wesentliche Ursachen für den Einsatz verschiedener Befestigungssysteme innerhalb eines Fassadenbereichs. Vor der Herausforderung, die richtigen Schrauben für die Anwendungsfälle zu wählen, stehen viele Verarbeitende. Mit den neuen tightlapper-Befestigern bietet die Schweizer Unternehmensgruppe SFS nun eine einfache und effiziente Lösung an, um Dach- und Fassadenelemente miteinander zu verbinden.

Vielseitig einsetzbar

Die Schrauben sind mit einem Unterkopf-Konus versehen und bieten somit höchste Regendichtigkeit. Überdies wurden sie so konstruiert, dass sie eine große gewindefreie Zone haben. Sie verfügen über einen großen Klemmbereich und sind sehr flexibel. Diese Konstruktion verhindert zudem ein Rückdrehen der Schrauben durch Vibrationen und Wärmeausdehnung. Doch das Highlight der tightlapper ist die fortschrittliche AV-Shaped Dichtscheibe aus Edelstahl und ultra-softem EPDM. Aufgrund der hohen Flexibilität sowie Witterungs- und Alterungsbeständigkeit des synthetischen Kautschuks Ethylen-Propylen-Dien-Monomer passt sich die Dichtscheibe perfekt an jede Oberfläche an und ist absolut wasserdicht. Dank der Anpassungsfähigkeit deckt sie unterschiedliche Klemmbereiche ab und gleicht Baustellentoleranzen problemlos und zuverlässig aus. Dank ihrer Kopfform – welche in verschiedenen Formen und allen möglichen Farben erhältlich sind – fügen sich die Befestiger optimal in die umliegende Fläche und ihr Design ein.

Für eine effiziente Montage von Flashings und dünnen Überlappungen ist der tightlapper SDL1-4.8 entworfen worden. Für Mehrfachüberlappungen hingegen ist die SXL2-6.3 dank ihrer herausragenden Bohrkapazität geeignet. Sie besitzt einen Durchmesser von 6,3 Millimetern und ist erhältlich in den Längen 26 und 28 Millimeter.

tightlapper auf der BAU 2023

Die tightlapper von SFS wurden dem Fachpublikum erstmals auf der BAU in München präsentiert. „Die Vorstellung unserer Produktneuheit war ein voller Erfolg. Mit der neuen AV-Shaped Dichtscheibe ebnen wir den Weg für leichteres Handling auf der Baustelle und ermöglichen ein einheitliches Fassadendesign“, sagt dazu SFS-Produktmanager Harald Schwendenmann.