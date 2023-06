Ergonomie und Wasserversorgung bei der Arbeit

Gesundheitsmanagement steht in Betrieben bei den Mitarbeitern nicht gerade an erster Stelle. Durch die vielen unterschiedlichen Aufgaben und den hohen Termindruck kommt man einfach nicht dazu, sich über dieses Thema Gedanken zu machen. Falsch ausgeführte Bewegungsabläufe bei der Arbeit, führen allmählich zu Rückenschmerzen, ebenso wichtig ist gerade im Sommer die Wasserversorgung des Teams.

Das Wort Ergonomie kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Wissenschaft von der Optimierung der Arbeitsbedingungen“. Es leitet sich von den griechischen Wörtern „ergon“ (Arbeit, Leistung) und „nomos“ (Gesetz, Wissenschaft) ab.Wer Lasten hebt, muss so dicht wie möglich an den Gegenstand herantreten. Dann geht man mit gestreckter Wirbelsäule in die Hocke herunter. Man nimmt den Gegenstand und zieht ihn an den Körper heran. So geht man dann samt Last mit gestreckter Wirbelsäule zurück in den Stand. Dabei muss der Rücken gerade gehalten sein. Die Belastung wird dadurch verteilt auf Knie- und Hüftgelenke und belastet nicht nur den Rücken. Beim Hochkommen vom Boden hält man die Last möglichst nahe am Körper. Keinesfalls darf man sich während des Hochhebens drehen. Erst am Ende des Hebens wird die Dreh-Bewegung ausgeführt, nicht währenddessen. Bei zwei Personen erfolgt das Anheben von Lasten gleichzeitig, auf die Sekunde genau. Runde Gegenstände werden an einer Seite leicht gekippt, oder etwas gerollt, damit die andere Hand darunter kommt und dann gehoben. Der Ehrgeiz des Mitarbeiters führt dazu, dass er sich überschätzt und schwere Lasten alleine hebt, statt mit einem Kollegen. Die Transportkapazität bei Männern liegt bei etwa 45 Kilo, sofern eine Last nicht die Treppe hochgetragen werden muss. Wer also einen Kollegen um Mithilfe beim Transport bittet, ist kein „Weichei“, sondern handelt verantwortungsvoll. Niemand sollte eine Hauruck-Nummer abziehen, um sich zu beweisen, dass man alleine klarkommt. In der Hektik des Alltags möchte niemand wegen „jeder Kleinigkeit“ einen Kollegen um Hilfe beim Tragen bitten.

So wird es gemacht

Den Körper möglichst nahe und frontal zur Last heranstellen. Füße sind mindestens hüftbreit und mit der ganzen Fußsohle aufgesetzt, Beine bis max. 90 Grad gebeugt. Oberkörper gerade halten, Hohlkreuzhaltung vermeiden. Sperrige und sehr schwere Gegenstände hebt man besser zu Zweit. Bei längeren Strecken legt man die Last auf die Schulter. Gedanklich auf den Hebevorgang einstellen (damit bringt man die Muskulatur in einen Vorstartzustand, wie bei einem 100-m-Sprinter vor dem Start). Lasten gleichmäßig durch Strecken im Hüft-, Knie- und Sprunggelenk anheben.

Die Belastung der Lendenwirbelsäule ist umso geringer, je weniger der Rumpf vorgeneigt wird und je näher die Last am Oberkörper gehoben und gehalten wird. Auch beim Bücken, Heben und Tragen ist die Wirbelsäule in ihrer physiologischen Stellung zu stabilisieren, damit die Belastung gleichmäßig auf die Bandscheiben verteilt wird.