Mit Analyse-Tool zu mehr Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit den Kammerexpert*innen wird das Unternehmen auf die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit analysiert und konkrete Optimierungspotentiale sichtbar gemacht. Foto: Handwerkskammer Region Stuttgart

Nachhaltigkeit wird für den unternehmerischen Erfolg von Handwerksbetrieben zunehmend wichtiger. Mithilfe einer neu entwickelten Nachhaltigkeitsanalyse unterstützen die Expert*innen der Handwerkskammer Region Stuttgart Unternehmen kostenlos dabei, sich ganzheitlich nachhaltig aufzustellen.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in Gesellschaft und Wirtschaft zunehmend an Relevanz und erfordert ein Umdenken in vielen Bereichen. Auch für Handwerksbetriebe wird es zunehmend an Bedeutung gewinnen. Ganz konkret spielen im Handwerk Nachhaltigkeitskriterien bereits bei Finanzierungsfragen, Auftragsvergaben oder bei Lieferketten eine Rolle, beim Marketing sowie bei der Mitarbeiter- und Azubisuche wird ihr Einfluss stetig steigen. „Durch unsere speziell auf die Bedarfe von Handwerksbetrieben zugeschnittene Nachhaltigkeits-Analyse bekommen Unternehmer ein gutes Bild von den vielfältigen Aspekten der Nachhaltigkeit und werden für zukünftige Anforderungen sensibilisiert“, erklärt Gabriele Hanisch, Geschäftsführerin Unternehmensservice bei der Handwerkskammer Region Stuttgart. Somit sei es möglich, sowohl die Stärken als auch den Handlungsbedarf im Betrieb zu erkennen und konkrete Maßnahmen einzuleiten.

Mit Analyse zu mehr Nachhaltigkeit im Betrieb

Das Nachhaltigkeits-Analysetool umfasst die drei Säulen Ökonomie, Ökologie und Soziales, auf diese Weise erhalten die Betriebe einen Rundumblick in alle Dimensionen von Nachhaltigkeit: Werden die Lieferantinnen und Lieferanten anhand sozialer Kriterien ausgewählt? Ist der Fuhrpark auf emissionsarme Fahrzeuge umgestellt? Und beschäftigt sich das Unternehmen regelmäßig mit aktuellen Marktveränderungen? Diese und viele weitere Fragen geben den Unternehmen Denkanstöße für nachhaltiges Engagement.

Bei der Analyse wird der aktuelle Sachstand des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit ermittelt, der Optimierungsbedarf analysiert und daraufhin ein gewichteter Handlungsbedarf abgeleitet. Somit erhalten Unternehmerinnen und Unternehmer mögliche Arbeitsfelder zur Weiterentwicklung aufgezeigt und können entscheiden, welche Maßnahmen zeitnah oder mittelfristig angegangen werden sollten.

„So können innovative Unternehmer mit dem Nachhaltigkeitsthema ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln, das für ihre Kunden attraktiv ist, bei den Mitarbeitern gut ankommt, den Betrieb auch auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt interessant macht und sich bei Bankgesprächen positiv auswirkt“, erklärt Gabriele Hanisch. Bei der Entwicklung und Umsetzung konkreter Maßnahmen unterstützen die Beraterinnen und Berater der Handwerkskammer kostenlos mit ihrem Fachwissen.