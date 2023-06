Die Kraft der Stille

Der „Tower of Silence“ absorbiert Geräusche u. a. in Geschäftsräumen. Foto: B11

Ob im Büro, bei einem Seminar, in Hotels, Restaurants, Einkaufs- oder Veranstaltungszentren: Wo Menschen miteinander zu tun haben, entstehen Geräusche. Das Wasserburger Unternehmen B11 präsentiert mit ihrem Schallabsorber „Tower of Silence“ jetzt eine gleichermaßen wirkungsvolle wie ästhetische Lösung.

Der Stand-Alone-Schallabsorber sorgt nicht nur für angenehme Ruhe im Besprechungsraum. Mit seinem Gewicht von 3,8 Kilo kann man die hoch funktionale Designsäule je nach Bedarf auch ganz mühelos innerhalb eines Unternehmens umplatzieren, sodass sie immer genau dort zur Verfügung steht, wo sie gerade am dringendsten benötigt wird.

Standsicherheit und gleichzeitig Mobilität

„Der Tower of Silence ist der perfekte Wegbegleiter in die Familie der Schallabsorber“, erklärt Dirk Huber, Gründer und Inhaber von B11. Die Säule ist absolut leicht, flexibel und lässt sich perfekt bewegen. Mit nur einem Handgriff ist es also möglich, die Raumakustik sofort zu verbessern. Dabei eignet sich der Tower ideal für Mieträume, denn Anwendende brauchen hier nicht einmal Bohrungen zu setzen, wie beispielsweise bei einem Wand– oder Deckenabsorber. Es reicht, den Edelstahlsockel in die gewünschte Position zu geben und den Absorber einzusetzen. Ein ideales Tool also für Besprechungs- oder Seminarräume oder wenn das Wohnzimmer kurzfristig in ein Homeoffice umgewandelt werden soll.

Je höher, desto effektiver

Der Tower lässt sich in verschiedenen Größen herstellen, die jeweils unterschiedliche Raumwirkung haben. „Je höher die Akustiksäule ausfällt, desto mehr kann vom Schall des kompletten Raumvolumens absorbiert werden. Akustisch wirken diese nach DIN ISO-11654 zertifizierten Standabsorber am besten in den Ecken, wo sich der Schall zentralisiert“, empfiehlt Huber. Die Montage des Objekts ist denkbar einfach, der Absorber wird schon inklusive Edelstahlsockel sowie Softpads für empfindliche Böden geliefert. Erhältlich sind die zwei Typen momentan in den Größen 40 x 40 x 200 cm und 30 x 30 x 200 cm. Bereits mit zwei Towern lässt sich ein Raum von bis zu 30 Quadratmetern akustisch perfekt optimieren.

Über B11

Dirk Huber gründete B11 im Jahr 2011 und fokussiert sich damit ganz auf das Thema Raumakustik. B11 bietet Sitzhocker, Decken-Quader, Trennwände oder Wandbehänge an, um Schall zu absorbieren.