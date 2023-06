Mit vorgebohrten Löchern zur eleganten Fassade

Die VMZINC Stulppaneele werden ab sofort mit vorgebohrten Langlöchern angeboten. Foto: VM Building Solutions

VMZINC Stulppaneele sind Fassadenelemente aus Zink, die es jetzt mit vorgebohrten Langlöchern gibt. Sie werden in horizontaler Ausrichtung verlegt und erinnern im Erscheinungsbild an eine klassische Holzbauweise.

Stulppaneele eignen sich nicht nur für Neubauten, sondern auch für Renovierungen. Sie verleihen privaten, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden das gewisse Etwas und bieten gleichzeitig eine hohe Schutzfunktion. Für die Stulppaneele lassen sich alle vorbewitterten und gravierten VMZINC-Varianten einsetzen. Vom sehr hellen und matten Azengar über das anthrazitfarbene Anthra-Zinc bis zu den Pigmento-Oberflächen in blau, braun, grün und rot steht ein Spektrum bereit, dass jeder Fassade zu einer hochwertigen Anmutung verhilft.

Alle Paneele sind nun ab Werk vorgebohrt. Langlöcher in einer Größe von 6 x 20 mm sind in einem Abstand von 150 mm auf den Elementen angeordnet. Die Paneele kommen in einer Standardbreite von 200 mm. Sie sind 3 m lang und können vor Ort auf die Gebäudeachsen zugeschnitten werden. Eine nicht vollflächig unterstützte Holz- oder Metallunterkonstruktion dient den Stulppaneelen als Befestigung. VMZINC empfiehlt, bei größeren Flächen die Metallvariante zu verwenden. Die einzelnen Paneele fügen sich ganz unkompliziert und sicher durch Einrasten ineinander.

Weitere Infos und ausführliche Anleitungen zur Verlegung finden sich auf der Webseite von VMZINC.