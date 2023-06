Save the Date: Branchentage 2023 in Bamberg

Am 11. und 12. September 2023 starten in Bamberg wieder die Branchentage. Foto: VDPM/BAF/BF FGB

Am 11. und 12. September 2023 finden wieder die Branchentage statt. Veranstalter sind der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM), der Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB (BAF) sowie der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz (BV FGB).

Die Branchentage 2023 beginnen am Montag, 11. September 2023, mit einem Abendessen und Get-together im Tagungshotel Residenzschloss Bamberg. Das Programm am Dienstag, den 12. September 2023, umfasst unter anderem Vorträge und Diskussionen zu den Themen Wärmeschutz und Wärmepumpe, Nachhaltigkeit in Handwerksunternehmen, Langzeitbewährung und Aufdopplung bei Wärmedämm-Verbundsystemen. Präsentiert werden außerdem das neue Brandschutzkompendium des VDPM sowie neue Entwicklungen bei Wärmedämmputzen.