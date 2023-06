Unter leiser Decke lernt sich’s besser

Fotos: Matthias Groppe

Das Berufskolleg Kreis Höxter setzt am Standort Brakel auf zukunftsweisende Lernkonzepte. Für das neu geschaffene „Digi Lab Being Social“ wurden alte Denkmuster und bestehende Raumstrukturen aufgelöst. Die offene und flexible Lernlandschaft stellte besondere Ansprüche an die akustische Ertüchtigung.

Eigentlich steckt im Namen schon alles drin: Digitalisierung, Labor, Soziales. Das 2022 eröffnete „Digi Lab Being Social” bietet Schülerinnen und Schülern aus dem sozialen Bereich eine Lern- und Laborumgebung, die den neuesten mediendidaktischen und sozialpädagogischen Standards sowie den aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich der Digitalisierung entspricht. Der neue Bereich zielt auf die Vermittlung von Fähigkeiten wie Medienkompetenz, Kreativität, soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit ab – all das, was junge Menschen später im Beruf benötigen.

Lernarena statt Klassenzimmer

Im Mittelpunkt der Baumaßnahme stand die Entkernung des 1. und 2. Obergeschosses auf einer Fläche von rund 1.750 m². Aus 20 Klassenräumen wurde eine offene Lernlandschaft geschaffen; auch der Flur wurde Teil des pädagogischen Konzepts. Die Planung des innovativen Lernlabors oblag Plan Bee Architekten aus Paderborn. Flexibilität anstatt starrer Strukturen lautete die übergeordnete Devise für das Projekt: So lassen sich Lernräume zu großen Lernarenen erweitern, für Kleingruppen wurden Kuben eingerichtet. Das Auditorium verfügt über einen separaten Regie-Raum hinter Glas, in dem Filmschnitt- und Tonmischarbeiten durchgeführt werden können. Ein Bühnenbereich ist durch den ehemaligen Flur und eine flexible Trennwandanlage um bis zu 100 m2 erweiterbar. Sogenannte Meeting Points fördern die Kommunikation der Lernenden untereinander.

In perfekter Balance

Baffeln und Deckensegel – Offenheit lässt Raum für Kreativität und Spontaneität, kann aber auch Unruhe und Stress erzeugen. Deshalb wurden alle Lernbereiche akustisch so optimiert, dass schulische Aktivitäten in Einzel- und Teamarbeit sowie in großen Gruppen möglich sind. Aus dem breitgefächerten Produktsortiment von Knauf Ceiling Solutions ließen sich optisch und qualitativ hochwertige Lösungen für die einzelnen Bereiche umsetzen – teils auch durch Produktkombinationen.

Im 1. und 2. Obergeschoss wurde in den Räumen die Rasterdecke AMF Topic® Efficient Pro eingebaut – sie eignet sich aufgrund ihrer hohen Schallabsorption und ihrer dezenten Oberfläche besonders gut für Büros und Lerneinrichtungen. Im Flur des 1. und 2. Obergeschosses kamen weitestgehend die breitformatigen Efficient Pro Platten im Format zum Einsatz. Ein Teilbereich des Flures im 2. Obergeschoss erhielt als Träger-decke die Holzwolle-Akustikplatten Heradesign® Superfine; darunter hängen rahmenlose AMF Thermatex® Baffeln die mit guten Schallabsorptionswerten den Geräuschpegel senken, die Sprachverständlichkeit erhöhen und die Nachhallzeit im Raum verkürzen. Der „Hingucker“ des Bauvorhabens ist jedoch nach Auskunft von Sascha Scholtyssek, dem ausführenden Fachunternehmer, der Raum 1205/06 im 1. Obergeschoss. Hier wurden je 13 konkav und 13 konvex gebogene Deckensegel Thermatex® Sonic Arc aufgehängt. Eine optisch überzeugende Lösung, die außerdem mit Schallabsorptionswerten aufwartet, die der EN ISO 354 entsprechen.