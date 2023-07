Fassadenglas vereint Wirtschaftlichkeit mit Ästhetik

Die schwarze sedak-gsp-Glasfassade eines Büro- und Werksgebäudes. Foto: Brucha / Jean van Lülik

Das opake Fassadenglas sedak gsp kombiniert Glas und Dämmung und gibt Architektinnen und Architekten sowie Bauherren eine individuell gestaltbare Standardlösung an die Hand, mit der Glasfassaden wirtschaftlich und energieeffizient umgesetzt werden. sedak gsp erreicht U-Werte bis 0,13 W/(m²K) und setzt damit einen neuen Standard für die Gestaltung von energieeffizienten Gebäuden.

Das Fassadenglas besteht aus einer Glasscheibe (TVG 6 mm), die mit einem konventionellen Sandwichpanel strukturell verklebt ist. Das Element ist bauaufsichtlich zugelassen (abZ Z.10-4.67). Die Scheibe ist dabei die gestaltbare Oberfläche, die entsprechend des Designentwurfs witterungs-, UV- und hitzebeständig bedruckt wird. Das Sandwichpaneel liefert die entsprechenden Dämmeigenschaften. sedak bietet das Element im Maximalformat bis 20 Meter Länge an.

„Was sedak gsp einzigartig macht, ist das hochwertige Design in Kombination mit der Brillanz von Glas. Besonders die klassischen, in Sandwichbauweise gebauten Gebäudetypen, vom Supermarkt bis zur Lagerhalle, werden so zum Blickfang. Der niedrige U-Wert ist ein zusätzliches Argument“, sagt Produktmanager Bernd Rösch.

Das neue Glasprodukt fügt sich in die green agenda des Glasveredlers ein, mit der sedak klare Nachhaltigkeitsziele verfolgt: Neben dem hohen Wärmeschutz ist sedak gsp auch optimal für das nachhaltige Bauen, denn alle Bestandteile sind vollständig recyclebar und lassen sich nach ihrem Lebenszyklus dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen.