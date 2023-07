Auszeichnung für Alt- und Neubauprojekte mit Aerogel-Dämmung

Erster Platz: Für das Wohnhaus in Zürich entwickelten die Architekten ultraschlanke Konstruktionselemente für Wand und Dach mit Aerogel-Dämmung. Foto: Dietrich Schwarz Architekten

Energetische Sanierungen im denkmalgeschützten Bestand und innovative Lösungen für den Neubau wurden am 2. Juni 2023 mit dem Aerogel Architecture Award AAA2023 ausgezeichnet. Bei ihren Bestandssanierungen setzten die Preisträger auf den Aerogel-Hochleistungsdämmputz FIXIT 222 von Hasit.

Der Aerogel Architecture Award AAA steht für hochwertige Projektrealisierungen mit Aerogel-Dämmmaterialien und wird jährlich von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) gemeinsam mit den Unternehmen Fixit, Agitec, IBIH, Hasit und Solarwall verliehen. Der Preis wird für realisierte Projekte sowie für Projektideen von Studierenden ausgelobt. Ziel ist, die Vielfalt der Möglichkeiten für den Einsatz von Aerogel-Dämmstoffen sichtbar zu machen. Die Jury, bestehend aus den fünf Architekten und Denkmalschutzexperten Ralf Kilian (Deutschland), Beat Kämpfen (Schweiz), Volker Herzog (Deutschland), Manfred Wehdorn (Österreich) und Matthias Koelbel (Schweiz) bewertete die 17 eingereichten Projekte im Hinblick auf die Qualität der Architektur, den Erhalt der Bausubstanz und ihre energetische Verbesserung sowie auf die Originalität der Lösungen. „Im Bestand zeigt sich, mit welch geringem Einsatz alte Gebäude für heutige Anforderungen fit gemacht werden können,“ erläutert Jurymitglied Volker Herzog.

In diesem Jahr ging der erste Preis an einen Wohnhausneubau in Zürich, für den Dietrich Schwarz Architekten mit einem eigens entwickelten Sandwichelement mit eingeklemmten Aerogel Spaceloft-Platten ultraschlanke Wand- und Dachkonstruktionen ermöglichten. Mit dem zweiten Preis wurde die denkmalgerechte Sanierung des „Langen Jammers“ in Hamburg-Barmbek durch das Architekturbüro Störmer Murphy and Partners und die Hamburger Architektin Christine Fuhrmann ausgezeichnet. Den dritten Preis erhielten die Büros Hille Melbyer arkitekter, Kristin Jarmund arkitekter, IARK, Bollinger + Grohmann und zero emission studio. Unter dem Projektnamen Skur 38 wurde die ehemalige Hafenmeisterei in Oslo energetisch ertüchtigt und modernisiert. Beide Sanierungen wurden mit dem Hochleistungsdämmputz Fixit 222 von Hasit ausgeführt, der mit seiner Kombination von mineralischem Kalkputz und Aerogel-Zuschlag optimale Dämmeigenschaften mit einem exzellenten Witterungsschutz verbindet. Die drei Studierendenpreise gingen an Projekte der Czech Technical University in Prag/CZ, der Harvard Graduate School of Design in Boston/US und der ETH Zürich/CH.