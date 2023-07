Hohe Leistungsfähigkeit auch bei Dauernassbelastung

StoCrete FB überbrückt aufgrund seiner Flexibilität vorhandene und neu entstehende Risse. Foto: StoCretec GmbH

Schutz gegen tausalzbelastetes Spritz- und Sickerwasser in Tiefgaragen, Außenabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser oder Innenabdichtung von Sprinklertanks – für diese und viele weitere Anwendungsfälle ist StoCrete FB konzipiert. Das Material nimmt auch bei Dauernassbelastung kaum Wasser auf. Es bleibt elastisch und mechanisch beständig. Praktisch für Verarbeitende: Die Abdichtung lässt sich manuell oder maschinell auftragen.

Bei Dauernassbelastung gelangen mineralische Dichtungsschlämmen an ihre Grenzen. Die Wasseraufnahme der Poren verändert die mechanischen Eigenschaften des Materials und damit seine Funktionalität. StoCrete FB hingegen ist auch dafür ausgelegt – also eine mineralische Abdichtung, die nass werden darf. Durch ihre hohe Dichte nimmt sie zum einen wenig Wasser auf und bleibt zum anderen selbst im wassergesättigten Zustand mechanisch hoch beständig und elastisch. Ihre Funktionalität ist dauerhaft sichergestellt.

Das zweikomponentige Material eignet sich innen und außen. In Parkbauten mit Pflasterbelägen dichtet StoCrete FB die erdberührten, überschütteten Bauteile dauerhaft ab und verhindert damit das Eindringen von Wasser und Schadstoffen in den Beton. Zusätzlich fungiert StoCrete FB als Oberflächenschutzsystem der Klasse OS 5b für die frei liegenden Bauteile in der Sprüh- und Spritzzone.

Ist gleichzeitig erhöhte chemische Beständigkeit gefordert, bietet sich StoCrete FB ebenfalls an. Das Material ist hoch rissüberbrückend, leitfähig und dichtet den Beton zuverlässig ab – auch rissgefährdete Untergründe. Damit eignet sich der Baustoff für freibewitterte Trafo-Wannen, für Lager mit wassergefährdenden Flüssigkeiten, für LAU- und HBV-Anlagen sowie für Doppelparker-Gruben in Parkbauten. Ihre hervorragende Reinigungsfähigkeit und geringe Verschmutzungsneigung spielt die mineralische Abdichtung in Regenüberlaufbecken aus. Sie kann auf Beckenkronen, Boden- und Wandflächen sowie im Schachtzulauf aufgebracht werden.

StoCrete FB lässt sich manuell wie maschinell applizieren. So erfolgt die Verarbeitung optimal angepasst an örtliche Gegebenheiten und Umfang der zu beschichtenden Fläche.