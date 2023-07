Nichtbrennbar und nachhaltig

Komplett nichtbrennbares Platten- und Werkstoff-Portfolio – über Sto und im Verotec-Eigenvertrieb erhältlich. Foto: Verotec

Die Leichtbauplatte „VeroBoard“, eingesetzt als Trägerplatte im Fassadenbau, im Innenausbau und in der energetischen Sanierung, gibt es jetzt im gesamten Sortiment auch als nichtbrennbare Version (VeroBoard AllStar). Basisrohstoff ist Liaver-Blähglas, ein aus Altglas recycelter, mineralischer Baustoff.

Seit vielen Jahren steigen die gesetzlichen Anforderungen und Prüfbedingungen im baulichen Brandschutz, dementsprechend nimmt die Nachfrage nach nichtbrennbaren Baumaterialien zu. Deshalb hat Verotec das Angebot ausgeweitet: Das Leichtbauplattensortiment steht jetzt unter dem Namen „VeroBoard AllStar“ komplett als nichtbrennbare Platte (A2s1,d0) in unterschiedlichen Stärken und Formaten zur Verfügung. Die leichten Allround-Bauplatten basieren auf Liaver-Blähglas, einem mineralischen Leichtfüllstoff aus recyceltem Altglas.

„Wir haben in unseren Versuchen das Zusammenspiel der entflammbaren Komponenten untersucht. Durch ein gezieltes Ausloten der Anteile aller Inhaltsstoffe ist es gelungen, das Brandverhalten so zu optimieren, dass alle Leichtbauplatten in den Prüfungen nach der europäischen Brandschutznorm EN 13501-1 die Baustoffklasse „A2s1,d0 – nichtbrennbar“ erreichen – bei ansonsten gleichbleibender Qualität“, erklärt Ambros Bühler, Bereichsleiter für Produkte und Systeme.

Kontinuierliche, marktgerechte Entwicklung

Die verbesserten Brandeigenschaften kommen nicht nur den Sto-VHF-Systemen zugute, sondern werden auch im Holzbau, in energetischen Sanierungen und industriellen Anwendungen immer öfter nachgefragt. „Mit dem neuen Produktsortiment stärken wir unsere Marktposition an nachhaltigen und leichten Bauplatten“, erklärt Verotec-Geschäftsführer Dirk Franz.

Der Verotec-Vertrieb setzt bis heute stark auf Eigenentwicklungen mit Fokus auf Sto und Industriekunden. „Mit dem erweiterten Plattensortiment ergeben sich nun auch neue Chancen für den Eigenvertrieb, insbesondere in der Bausanierung“, blickt Franz optimistisch nach vorn. Die universell einsetzbaren Platten weisen hierfür ideale Eigenschaften auf: mineralisch, schimmelhemmend, diffusionsoffen, frost- und feuchtebeständig, biegbar, druckfest und leicht zu verarbeiten. Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit überzeugen die Bauplatten: Sie bestehen aus Altglas, das in einem Upcycling-Prozess zu leichtem Blähglas verarbeitet wird. So kommt bereits verwendetes Glas zurück in den Wertstoffkreislauf.

Verotec begann bereits vor mehr als 13 Jahren, seine Bauplatten brandschutztechnisch weiterzuentwickeln. 2009 kam die erste nichtbrennbare Blähglas-Trägerplatte mit Baustoffklasse A2s1,d0 auf den Markt. Diese Platte verbesserte zum Beispiel das Brandverhalten der von Verotec konzipierten VHF-Fassadensysteme von Sto (StoVentec) elementar.